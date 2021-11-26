ذو طعم أفضل وسعر أغلى.. الباذنجان الابيض ينافس الأسود جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، زراعة نوع جديد من الباذنجان وهو ذو اللون الابيض.

وقال الفلاح محمود راضي الذي تمكن من انتاج هذا المحصول لوكالة شفق نيوز، إن "زراعة الباذنجان الأبيض تمت من خلال شراء بذور هولندية تسمى (النهار) وزرعت في بادئ الامر بطريقة بسيطة حتى تمكنا لاحقا من زراعتها بشكل واسع على مساحة 5 بيوت زجاجية بواقع 12 مشعابا لكل بيت زجاجي".

واضاف، ان "عملية الزراعة كانت في البداية عن طريق الفلين واستمرت لمدة شهر و5 ايام، حيث نقلت لاحقا إلى الارض واستمرت لغاية الأول من الشهر الحالي، حيث بدأ اول انتاج لهذا النواع من الباذنجان، اي ان فترة زراعته استمرت اكثر من 3 اشهر ".

وتابع راضي، ان "الكميات المنتجة في المشعاب الواحد من نوع الباذنجان الابيض اكثر من الاسود، بحسب ما مؤشر لدينا، كما ان طعمه افضل بكثير من الاسود، فضلا عن ان سعر صندوقه يصل لقرابة ضعف سعر صندوق البناذنجان الاسود".

واشار الفلاح راضي، إلى انه "يسعى لتطوير زراعة هذا النوع من البناذنجان الذي يزرع للمرة الأولى في مناطق جنوبي العراق وربما يكون العراق بشكل كامل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها".