ذهب و"بيتكوين".. ملاذ آمن للأمريكيين إن تخلفت بلادهم عن سداد ديونها

شفق نيوز / نشرت وكالة بلومبرغ نتيجة استطلاعها الأسبوعي، والذي سألت فيه قراءها عن الملاذات التي سيختارونها في حال تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها.

وتصدر الذهب نتائج الاستطلاع، لكن المفارقة أن المرتبة الثانية شملت السندات التي ربما يتم التخلف عنها، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب "البيتكوين".

وأجاب على سؤال بلومبرغ 637 شخصا، في وقت تسود فيه مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

ويعد المعدن الثمين إلى حد بعيد الملاذ الأفضل لأولئك الذين يسعون إلى حماية جزء من ثروتهم في حال تجاوز سقف الدين، وفق بلومبرغ.

وقال أكثر من نصف المختصين الماليين المشاركين بالاستطلاع إن "الذهب هو ما سيتوجهون لشرائه إذا فشلت الحكومة الأميركية في الوفاء بالتزاماتها".

وثاني أكثر الأصول التي يفضل المشاركون في الاستطلاع شراءها، حال التخلف عن السداد، هي سندات الخزانة الأمريكية، في وقت استغربت وكالة بلومبرغ لهذا الأمر، نظرا للمخاطر التي تحوم حول هذه السندات، وهي التي من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عنها.

لكن في المقابل، أوضحت بلومبرغ أن حاملي السندات سيحصلون على مستحقاتهم في حال حصول تخلف عن السداد.

ويبين الاستطلاع أن الملاذات التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري حلت بعد الدولار الأمريكي كخيار.

وما لفت انتباه بلومبرغ، هي عملة بتكوين الرقمية، إذ اعتبر بعض المستثمرين أنها نوع من الذهب الرقمي، ومن الممكن اللجوء إليها كملاذ آمن.

وحسب بلومبرغ، قال نحو 60 في المئة من المشاركين بالاستطلاع إن المخاطر أكبر هذه المرة مما كانت عليه خلال عام 2011.