ذهب بغداد وأربيل ثابت.. الاستقرار يسيطر على الأسعار

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد صباحاً، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 754 ألف دينار، وسعر الشراء 750 الف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 724 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 720 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد، في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 755 الفاً و 765 ألفاً، و سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 725 الفا و 735 الفا دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 802 ألف دينار، وعيار 21 بيع 765 ألف دينار، وعيار 18 بيع 655 ألف دينار .