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ذهبت الى خارج العراق.. مبيعات البنك المركزي تتجاوز 238 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-07T11:16:56+0000
ذهبت الى خارج العراق.. مبيعات البنك المركزي تتجاوز 238 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي عبر مزاده اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 238 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 238 مليونا و724 الفا و799 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 191 مليونا و 174 ألفا و 799 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 47 مليونا و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 34 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و24 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 241 شركة توسط.

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