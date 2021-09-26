أذربيجان تعرض امداد السوق العالمي بالنفط العراقي

شفق نيوز/ ذكر موقع "آذر نيوز" الآذربيجاني، يوم الاحد، أن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اعلن في العاصمة الاذرية باكو عن اهتمام بلاده بالتعاون المكثف مع أذربيجان التي عرضت امداد السوق العالمية بالنفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ العراقي من خلال شركتها الوطنية.

وأشار الموقع الاذربيجاني، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الوزير العراقي ادلى بهذه التصريحات خلال زيارته الى باكو ولقاءه مع وزير الطاقة الاذربيجاني بارفيز شهبازوف.

وبحسب الموقع، فقد تحدث عبدالجبار عن تجربة العراق في قطاع النفط والغاز، وأشاد بالدعم الذي قدمته اذربيجان لتنظيم سوق النفط.

من جهته، أطلع شهبازوف نظيره العراقي على التحولات الجارية في منطقة كاراباخ في أذربيجان وزانجيزور الشرقية، الى مناطق تعتمد "الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن ذلك تم من خلال القرارات الاستراتيجية للرئيس إلهام علييف بتشجيع إنشاء منطقة للطاقة الخضراء، وهو ما يفتح الفرص الجديدة للتعاون في مجال الطاقة.

وقال شهبازوف انه "يمكن لأذربيجان أن تنظر في آفاق توسيع التعاون في مجال الطاقة الموجودة في إطار صيغة أوبك بلاس، وامداد السوق العالمية بالنفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ العراقي من خلال شركة النفط الاذربيجانية (سوكار)".

وووفقاً للموقع الاخباري، فقد بحث الوزيران قضايا متعلقة بتطوير التعاون الثنائي في صناعة النفط والغاز، كما تبادلا الآراء حول مسار العراق في مجال الطاقة المتجددة والوضع في سوق الطاقة العالمية.