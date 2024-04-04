ديون روسيا الخارجية إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

شفق نيوز/ أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي والصادرة يوم الخميس، عن انخفاض الدين الخارجي للبلاد ليسجل أدنى مستوياته منذ 2007، بعدما سجل 316.8 مليار دولار، وبذلك يعتبر أحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا.

وأوضح المركزي الروسي في تقريره السنوي بأن الدين الخارجي انخفض بنسبة 17.7%، وذلك بعد أن كان قد سجل في العام الماضي حوالي 326.6 مليار دولار.

ووفق تقرير الدين الذي صدر اليوم، فإن المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا قد استقر عند 94.7 مليار دولار في 2023، بينما انخفض الدين الحكومي بنسبة 29% وسجل حوالي 32.7 مليار دولار بدلا من 46.1 مليار دولار. وكذلك، أظهر تقرير المركزي الروسي بأن قطاعات الاقتصاد باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% لتصل إلى 189.4 مليار دولار.

يذكر أن الدين الخارجي الروسي كان قد سجل في عام 2014 مستوى تاريخيا تجاوز الـ 700 مليار دولار، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007، ويعتبر الدين الخارجي جزء من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.