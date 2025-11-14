"ديزني" تحقق أرباحاً بنحو 1.3 مليار دولار

شفق نيوز- واشنطن

حققت شركة "والت ديزني"، أرباحاً بواقع 1.31 مليار دولار للأشهر الثلاثة التي انتهت في 25 أيلول/ سبتمبر، مقابل 460 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

و باستبعاد البنود غير المتكررة، بلغت الأرباح للسهم 1.11 دولار للسهم، فيما بلغت إيرادات الشركة التي تتخذ من بوربانك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، 22.5 مليار دولار.

وما تزال ديزني تحاول الانتهاء من اتفاق ترخيص جديد مع يوتيوب، وذلك بعدما سحبت ديزني محتواها من "يوتيوب تي.في" الشهر الماضي، لتترك المشتركين في منصة البث الحي المملوكة لجوجل بدون إمكانية الوصول لشبكات رئيسية مثل إي.إس.بي.إن. وإيه.بي.سي.