ديالى.. كشف فساد مالي في مصرف حكومي بقيمة ملياري دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وأشارت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ ماليٍّ يُقدَّرُ بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي "الكاونتر" في المصرف بصرف مبلغ يتجاوز ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون".

واضافت ان "ذلك سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة"، لافتةً إلى أنَّ "المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكاً".

وتابعت ان "فريق عملٍ مُؤلف في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة، إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين / فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينارٍ ومصوغات ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّةٍ.