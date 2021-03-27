سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى: عودة التبادل التجاري مع إيران عبر منفذ مندلي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-27T16:31:13+0000
ديالى: عودة التبادل التجاري مع إيران عبر منفذ مندلي

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى اليوم السبت عودة التبادل التجاري مع الجانب الإيراني عبر منفذ مندلي والذي توقف لمدة اسبوع بسبب احتفالات النوروز.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التبادل التجاري في منفذ مندلي عاد الى طبيعته اليوم بعد توقف لمدة اسبوع بسبب احتفالات أعياد النوروز في ايران".

واضاف الخزاعي؛ ان "معدل التبادل التجاري لازال عند معدلات منخفضة بنسبة 50% عما كان عليه قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التبادل بعد العطلة التي استمرت أسبوعا كاملا".

وانخفض تدفق ودخول القوافل التجارية من الجانب الإيراني عبر منفذ مندلي الحدودي شرقي المحافظة منذ أكثر من عام إلى أكثر من 50% بسبب قيود كورونا والضوابط الصارمة.

وترتبط ديالى مع الجانب الايراني منفذين حدوديين، هما مندلي في اطراف ناحية مندلي، والمنذرية شرقي قضاء خانقين.

related

2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع عبر منفذ بين ايران والعراق

Date: 2019-11-26 10:24:04
2.1 مليار دولار قیمة ترانزيت السلع عبر منفذ بين ايران والعراق

توضيح عراقي على اغلاق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-08-11 14:40:03
توضيح عراقي على اغلاق منفذ حدودي مع ايران

إيران تعلن إعادة افتتاح منفذ مندلي الحدودي وتعزو اغلاقه لـ"مشاكل ومخالفات" عراقية

Date: 2019-09-02 11:08:01
إيران تعلن إعادة افتتاح منفذ مندلي الحدودي وتعزو اغلاقه لـ"مشاكل ومخالفات" عراقية

بعد استكمال مستلزماته.. الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-27 18:56:29
بعد استكمال مستلزماته.. الحكومة توجه بفتح منفذ حدودي مع ايران

رغم التوجيه بالإغلاق.. منفذان عراقيان رسميان يواصلان التبادل التجاري مع إيران

Date: 2020-12-28 09:56:56
رغم التوجيه بالإغلاق.. منفذان عراقيان رسميان يواصلان التبادل التجاري مع إيران

قيود كورونا تقلص التبادل التجاري في منفذ مندلي الى النصف

Date: 2021-02-27 10:37:47
قيود كورونا تقلص التبادل التجاري في منفذ مندلي الى النصف