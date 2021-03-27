ديالى: عودة التبادل التجاري مع إيران عبر منفذ مندلي

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى اليوم السبت عودة التبادل التجاري مع الجانب الإيراني عبر منفذ مندلي والذي توقف لمدة اسبوع بسبب احتفالات النوروز.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التبادل التجاري في منفذ مندلي عاد الى طبيعته اليوم بعد توقف لمدة اسبوع بسبب احتفالات أعياد النوروز في ايران".

واضاف الخزاعي؛ ان "معدل التبادل التجاري لازال عند معدلات منخفضة بنسبة 50% عما كان عليه قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التبادل بعد العطلة التي استمرت أسبوعا كاملا".

وانخفض تدفق ودخول القوافل التجارية من الجانب الإيراني عبر منفذ مندلي الحدودي شرقي المحافظة منذ أكثر من عام إلى أكثر من 50% بسبب قيود كورونا والضوابط الصارمة.

وترتبط ديالى مع الجانب الايراني منفذين حدوديين، هما مندلي في اطراف ناحية مندلي، والمنذرية شرقي قضاء خانقين.