ديالى تؤشر ارتفاعاً بأسعار الفواكه بفعل الجفاف وهلاك البساتين

شفق نيوز/ كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير بأسعار الفاكهة المحلية رغم استمرار استيراد الفاكهة الأجنبية لأسباب متعددة.

وقال رئيس الاتحاد رعد حميد التميمي لوكالة شفق نيوز، ان أسعار الفاكهة في ديالى ارتفعت خلال الموسم الحالي بنحو 40% بسبب الجفاف وهلاك نحو نصف بساتين ديالى بسبب انعدام المياه والدعم الحكومي طيلة الأعوام الماضية.

وبين، ان أسعار الفاكهة وابرزها "التين" ارتفعت بنسبة 50-60% بسبب ندرة المنتج جراء الجفاف وموجات العواصف الترابية التي أضرت بأشجار هذه الثمرة وخفضت إنتاجها، مشيرا إلى أن أسعار التين في أسواق ديالى تتراوح من 4000-5000 دينار فيما لم تتجاوز أسعاره المواسم الماضية 2500 دينار.

وأضاف ان غالبية الفاكهة ارتفعت أسعارها رغم استمرار الاستيراد من الدول المجاورة نتيجة جودة المحاصيل المحلية من حيث الأصناف والمذاق والشهرة واقبال المحافظات على فاكهة ديالى التي لازالت تحتفظ بلقبها التاريخي "ام البساتين".

وتسببت مشاكل الجفاف في ديالى خلال السنوات الأخيرة بهلاك البساتين المثمرة وتحولها الى صحاري جرداء أو مناطق سكنية، فيما تسبب الاستيراد العشوائي وانهيار أسعار الفاكهة قبيل للأعوام ما بين 2008 – 2018 باهمال واندثار غالبية البساتين وتجريفها الى أراض سكنية.