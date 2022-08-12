سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى تؤشر ارتفاعاً بأسعار الفواكه بفعل الجفاف وهلاك البساتين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-12T12:10:07+0000
ديالى تؤشر ارتفاعاً بأسعار الفواكه بفعل الجفاف وهلاك البساتين

شفق نيوز/ كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير بأسعار الفاكهة المحلية رغم استمرار استيراد الفاكهة الأجنبية لأسباب متعددة.

وقال رئيس الاتحاد رعد حميد التميمي لوكالة شفق نيوز، ان أسعار الفاكهة في ديالى ارتفعت خلال الموسم الحالي بنحو 40% بسبب الجفاف وهلاك نحو نصف بساتين ديالى بسبب انعدام المياه والدعم الحكومي طيلة الأعوام الماضية.

وبين، ان أسعار الفاكهة وابرزها "التين" ارتفعت بنسبة 50-60% بسبب ندرة المنتج جراء الجفاف وموجات العواصف الترابية التي أضرت بأشجار هذه الثمرة وخفضت إنتاجها، مشيرا إلى أن أسعار التين في أسواق ديالى تتراوح من 4000-5000 دينار فيما لم تتجاوز أسعاره المواسم الماضية 2500 دينار.

وأضاف ان غالبية الفاكهة ارتفعت أسعارها رغم استمرار الاستيراد من الدول المجاورة نتيجة جودة المحاصيل المحلية من حيث الأصناف والمذاق والشهرة واقبال المحافظات على فاكهة ديالى التي لازالت تحتفظ بلقبها التاريخي "ام البساتين".

وتسببت مشاكل الجفاف في ديالى خلال السنوات الأخيرة بهلاك البساتين المثمرة وتحولها الى صحاري جرداء أو مناطق سكنية، فيما تسبب الاستيراد العشوائي وانهيار أسعار الفاكهة قبيل للأعوام ما بين 2008 – 2018 باهمال واندثار غالبية البساتين وتجريفها الى أراض سكنية.

related

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

Date: 2021-02-03 06:07:17
النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-25 07:37:44
النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تواصل الارتفاع والهند تعترض على قرار أوبك +

Date: 2021-03-05 07:44:40
أسعار النفط تواصل الارتفاع والهند تعترض على قرار أوبك +

في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

Date: 2021-09-25 05:35:47
في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالميا

Date: 2022-04-05 11:08:54
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالميا

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-12-08 10:10:06
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

أسعار النفط تلامس 60 دولاراً

Date: 2021-02-04 05:52:11
أسعار النفط تلامس 60 دولاراً