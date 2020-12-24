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ديالى تنجز حملة كبرى لحماية المواشي من 3 أمراض فتاكة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-24T15:07:52+0000
ديالى تنجز حملة كبرى لحماية المواشي من 3 أمراض فتاكة

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، يوم الخميس، انجاز حملة حملة وقائية كبرى لتلقيح الأبقار والجاموس والأغنام والماعز من 3 أمراض فتاكة في عموم الوحدات الادارية.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان  الشمري لوكالة شفق نيوز إن "الكوادر البيطرية اكملت اليوم انجاز حملة تلقيح شملت 656 الف رأس من الاغنام والماعز ضد امراض الحمى القلاعية و20 الف راس جاموس و20 الف رأس من الابقار التي تعيش سوية ً في حظائر مشتركة مع الجاموس ضد امراض الحمى النزفية والجمرة العرضية".

واشار الشمري ان "الحملة نُفذت في 20 موقعا وعبر 27 فرقة جوالة غطت غالبية مناطق المحافظة مع توفير المستشفى البيطري لجميع مستلزمات نجاح الحملة الى جانب تأمين وسائل الوقاية والحماية للأطباء البيطريين وكوادر البيطرة المنفذين للحملة الى جانب توفير جميع المستلزمات الضرورية الاخرى".

 وبين الشمري ان الحملة امتدت لشهر واحد ولاقت تعاونا وتجاوبا كبيرين من قبل المربين في عموم ارجاء المحافظة.

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