ديالى تمنح مشاريع استثمارية حيوية بكلفة اكثر من 400 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار ديالى، يوم الاحد، منح رخص لشركات استثمارية ومستثمرين محليين ضمن مشاريع حيوية مهمة في المحافظة بكلف مالية تجاوزت 400 مليون دولار.

وقال مدير الهيئة كريم ذياب العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة استثمار ديالى منحت 8 اجازات استثمارية في قطاعات الاسكان والزراعة والتجارة وبكلفة مالية لعموم المشاريع تجاوزت 400 مليون دولار".

وبين العزاوي أن "ابرز الرخص الاستثمارية الممنوحة شملت مشروعين زراعيين، الاول مشروع تربية العجول والابقار وزراعة المحاصيل الاستراتيجية العلفية، والآخر مشروع زراعة البذور الاستراتيجية وحقول لتربية الاغنام والدواجن في ناحية العظيم، ( 60 كم شمال بعقوبة)"، موضحاً أن "الرخصة الثانية شملت مشروع تجاري بطابقين في قضاء بلدروز، ( 30 كم شرق بعقوبة)".

وتابع العزاوي، أن هيئته "منحت أيضاً اجازات استثمارية في قطاع الاسكان شملت وحدات سكنية افقية وعمودية في بعقوبة ومجمع اوارانوس2 السنكي في ناحية جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، إضافة الى مشروع نوروز لإنشاء وحدات سكنية عمودي وافقي في مدينة بعقوبة".

وأكد العزاوي أن ديالى "متهيئة أمنياً لاستقطاب وجذب الشركات الاستثمارية في ظل الاقبال والتوجهات الكبيرة نحو المحافظة لمكانتها الاستراتيجية في خارطة العراق"، مشيراً إلى "نجاح هيئة استثمار ديالى في جذب المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار بخطوات واعدة مستقبلاً".

وتسببت الظروف الامنية والاقتصادية في ديالى خلال السنوات الماضية بتلكؤ وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية المهمة الى جانب القيود التي فرضها قانون الاستثمار العراقي والذي قوض الكثير من الفرص الاستثمارية .