ديالى تمنح إجازة استثمارية لبناء مدينة سكنية كبرى

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى، يوم الجمعة، أنها منحت اكبر اجازة استثمارية لبناء 740 وحدة سكنية، مشيرة إلى أنها أشبه بمشروع ولادة مدينة جديدة .

وقال مدير عام الهيئة كريم ذياب العزاوي لوكالة شفق نيوز، ان هيئة استثمار محافظة ديالى منحت شركة محلية اجازة استثمارية لبناء 740 وحدة سكنية بمساحة ١٥٠م، و ٢٠٠م و٢٥٠م و٣٠٠م وفق ارقى المواصفات وهي أشبه بمشروع ولادة مدينة جديدة باسم مجمع الوفاء السكني في أطراف بعقوبة في المنطقة المحصورة بين محطة وقود بعقوبة القديمة وقيادة عمليات ديالى والتي كانت سابقا تابعة لمعسكر سعد".

واضاف ان "هذه الاجازة الاستثمارية هي الأكبر في قطاع الاسكان بتاريخ ديالى وهي تعكس رغبة من قبل شركات ومستثمرين على ضخ مبالغ مالية كبيرة في قطاعات مهمة بسبب وجود استقرار امني ملحوظ خاصة في بعقوبة ".

وبين العزاوي ان " مجمع الوفاء السكني يضم ايضا مراكز للتسوق (مولات) ومركزاً تجارياً وحدائق ورياض الأطفال والمدارس، اضافة الى مركز صحي بكلفة أكثر من ١٢٠ مليار دينار وعلى مساحة ١٠٠ دونم ، فيما تمت المباشرة بالعمل".

وتحتاج بعقوبة مركز محافظة ديالى الى اكثر من 20 الف وحدة سكنية في الوقت الحاضر ، تحقق مبدأ الاستقرار في عروض الطلب على الوحدات السكنية بحسب مختصين ومسؤولين حكوميين.