ديالى تمنح إجازات استثمار بأكثر من 7 ملايين دولار في 2021

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار ديالى منح ثلاث اجازات استثمارية بكلفة 7108953 دولارا خلال العام الحالي 2021، كاشفة عن قرب منح اجازات جديدة.

وقال مديرعام الهيئة كريم ذياب العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "استثمار ديالى منحت رخص لانشاء سوق تجاري في بلدروز شرق بعقوبة بكلفة 848248 دولارا، ومجمع تجاري في خانقين بكلفة 563464 دولارا، ورخصة استثمارية لتطوير مستشفى الشفاء الاهلي والعيادات الخارجية في بعقوبة بكلفة 5597241 دولار دولارا".

واشار إلى أن "المشاريع الاستثمارية الممنوحة ستوفر 219 فرصة عمل"، مضيفا أن "هيئة استثمار ديالى صوتت على منح 3 فرص استثمارية أخرى وهي مجمع تجاري وعمارة تجارية ثلاثة طوابق في جلولاء اضافة الى مجمع تجاري في قضاء بلدروز".

ولفت العزاوي الى ان دائرته منحت 7 اجازات استثمارية خلال العام المنصرم 2020 شملت مشاريع زراعية وسكنية وتجارية في اقضية ونواحي ديالى.

وتسببت الظروف الامنية والاقتصادية في ديالى خلال السنوات الماضية بتلكؤ وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية المهمة الى جانب القيود التي فرضها قانون الاستثمار العراقي والذي قوض الكثير من الفرص الاستثمارية في ديالى ومحافظات عدة.