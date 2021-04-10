سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى تمنح إجازات استثمار بأكثر من 7 ملايين دولار في 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-10T16:53:09+0000
ديالى تمنح إجازات استثمار بأكثر من 7 ملايين دولار في 2021

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار ديالى منح ثلاث اجازات استثمارية بكلفة 7108953 دولارا خلال العام الحالي 2021، كاشفة عن قرب منح اجازات جديدة.

وقال مديرعام الهيئة كريم ذياب العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "استثمار ديالى منحت رخص لانشاء سوق تجاري في بلدروز شرق بعقوبة بكلفة 848248 دولارا، ومجمع تجاري في خانقين بكلفة 563464 دولارا، ورخصة استثمارية لتطوير مستشفى الشفاء الاهلي والعيادات الخارجية في بعقوبة بكلفة 5597241 دولار دولارا".

واشار إلى أن "المشاريع الاستثمارية الممنوحة ستوفر 219 فرصة عمل"، مضيفا أن "هيئة استثمار ديالى صوتت على منح 3 فرص استثمارية أخرى وهي مجمع تجاري وعمارة تجارية ثلاثة طوابق في جلولاء اضافة الى مجمع تجاري في قضاء بلدروز".

ولفت العزاوي الى ان دائرته منحت 7 اجازات استثمارية خلال العام المنصرم 2020  شملت مشاريع زراعية وسكنية وتجارية في اقضية ونواحي ديالى.

وتسببت الظروف الامنية والاقتصادية في ديالى خلال السنوات الماضية بتلكؤ وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية المهمة الى جانب القيود التي فرضها قانون الاستثمار العراقي والذي قوض الكثير من الفرص الاستثمارية في ديالى ومحافظات عدة.

related

السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

Date: 2020-11-22 04:50:03
السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

ديالى تحصن ثروتها الحيوانية من "وباء خطير"

Date: 2020-08-22 15:38:48
ديالى تحصن ثروتها الحيوانية من "وباء خطير"

حرائق تلتهم أراض زراعية في ثلاث محافظات

Date: 2019-05-22 20:38:09
حرائق تلتهم أراض زراعية في ثلاث محافظات

ديالى تتغلب على عقبات النزوح والأمن وتتصدر إنتاج العسل

Date: 2020-11-20 16:51:08
ديالى تتغلب على عقبات النزوح والأمن وتتصدر إنتاج العسل

محافظة عراقية تمنع مرور منتجات الدواجن عبرها بعد تفشي انفلونزا الطيور

Date: 2020-05-18 15:44:13
محافظة عراقية تمنع مرور منتجات الدواجن عبرها بعد تفشي انفلونزا الطيور

نائب عن ديالى تطالب بإحياء "البترودولار" للخلاص من التهالك الخدمي

Date: 2021-03-23 13:59:16
نائب عن ديالى تطالب بإحياء "البترودولار" للخلاص من التهالك الخدمي

عملاق النفط البريطاني يستثمر مزيداً من الاموال بحقل عراقي

Date: 2020-11-28 06:31:41
عملاق النفط البريطاني يستثمر مزيداً من الاموال بحقل عراقي

بتكلفة 100 مليار.. الصحة العراقية توافق على استكمال بناء مستشفى استرالي متوقف منذ سنوات

Date: 2020-08-24 20:51:27
بتكلفة 100 مليار.. الصحة العراقية توافق على استكمال بناء مستشفى استرالي متوقف منذ سنوات