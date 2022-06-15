ديالى تعلن إنجاز 90% من خطة الزراعة الشتوية "المحدودة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة ديالى يوم الاربعاء، إنجاز 90% من حملات الحصاد والتسويق لمحصول القمح ضمن خطة محددة ومقلصة بسبب شح المياه وانعدامها.

وقال مدير الدائرة حسين خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان الشعب الزراعية في عموم المحافظة أنجزت حصاد نحو 150 ألف دونم من إجمالي أكثر من 168 ألف دونم مزروعة بمحصول القمح داخل وخارج الخطة الزراعية.

وأكد العزاوي "تسويق أكثر من 50 ألف طنا من القمح من إجمالي 60 ألف طن، متوقع تسويقها خلال الموسم الحالي"، داعيا الى تسهيل إجراءات استلام القمح في مراكز الاستلام "السايلوات" وسط شكاوى برفض المحصول بسبب الشوائب ومرض"السونة" الذي يصيب القمح.

وبين العزاوي ان الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي محدودة جدا اقتصرت على المناطق القريبة من موارد مياه نهر دجلة والآبار بعد إلغاء الخطة رسميا بسبب الجفاف وانعدام الإيرادات المائية جراء انحسار الامطار.

واشار مدير الزراعة إلى عدم تسجيل أي حوادث حرائق لمحصول القمح في عموم المحافظة بفعل الإجراءات الاحترازية المحكمة. وبلغت الخطة الشتوية في ديالى الموسم الماضي 498386 دونما مقررة، استبعد منها 13180 دونما لأسباب مختلفة فيما بلغت المساحات المتضررة جراء الحرائق 145 دونما.

وأقرت وزارة الزراعة العراقية العام المنصرم الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.