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ديالى تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T15:33:54+0000
ديالى تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة ديالى، اليوم الاحد، عن انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة لهذا الموسم والوصول الى الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحصول.

وقال مدير زراعة ديالى احسين خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن الكميات المسوقة لوزارة التجارة وباقي الشركات بلغت اكثر من ٢٧٢ الف طن، مبيناً أنها تعتبر الكمية الاعلى للمحافظة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف العزاوي، أن الاستلام تم من خلال أربعة مراكز استلام تابعة الى وزارة التجارة هي سايلو بعقوبة ومركز بناكر بعقوبة وسايلو خان بني سعد ومركز بناكر بلدروز ومركزين استلام تابعة الى وزارة الزراعة مختصة بالبذور هي شركة مابين النهرين والشركة العراقية .

واشاد العزاوي بجهود كوادر وزارة التجارة وكافة الدوائر الساندة التي شاركت في نجاح موسم التسويق كل من القوات الامنية وديوان المحافظة وجهاز الامن الوطني بالاضافة الى الجمعيات الفلاحية .

واكد ان سايلو بعقوبة مفتوح لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢١ تكون فيها استلام المحصول ضمن نشاط السايلو .

يذكر ان ازمة المياه في ديالى تسببت بخفض مساحات الخطة الشتوية بنسبة 35% فيما بلغت مساحة الخطة الشتوية  ٤٧٢٤٠٧ الف دونماً.

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