ديالى تعانق الجفاف.. 10 زيارات لوزير الموارد المائية خلال شهر تؤكد خطورة الموقف

شفق نيوز/ أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الخميس، زيارة إلى محافظة ديالى، للوقوف على خطط مواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها المحافظة (المتميزة بأراضيها الزراعية).

وهذه هي الزيارة العاشرة لوزير الموارد المائية، في غضون شهر، وهي ما توحي بخطورة الموقف المائي وتهديدات الجفاف التي تطال غالبية مناطق ديالى.

وتجول الحمداني، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، في مشروع تعزيز نهر خريسان من نهر دجلة و(يعد من المشاريع المهمة والستراتيجية في المحافظة) والذي سيؤمن المياه لـ"أكثر من 450 ألف نسمة" في مدينة بعقوبة ومحيطها خلال فصل الصيف.

وأنجز المشروع وفقا للحمداني، بـ"مدة قياسية بلغت 45 يوم حيث يحتوي المشروع على ثلاثة مضخات تقوم بضخ المياه من مشروع أسفل الخالص الذي يتغذى من نهر دجلة إلى نهر خريسان داخل مدينة بعقوبة بهدف القضاء على شح المياه فيها خلال الموسم الحالي".

وأكد الحمداني حرص وزارته على "تنفيذ جميع مشاريعها الخاصة بأعمال معالجة الشحة ضمن توقيتاته، فضلا عن حفر مجموعة من الآبار في المناطق التي تعاني من شح المياه في ناحيتي مندلي وقزانية".

واعتبر الوزير، زيارة المحافظة في هذا التوقيت، رسالة اطمئنان إلى أهالي ديالى بأن "الوزارة وبكل تشكيلاتها قادرة على معالجة شح المياه".

وفي السياق ذاته تواجه 11 قرية في حوض "الندا" التابع لناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة شرقي ديالى، خطر الجفاف بعد انعدام الإيرادات المائية في قناة مندلي، وانخفاض مناسيب المياه في ناظم الصدور الإروائي.

وأبلغ مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بـ"لجوء أهالي القرى إلى حفر باطن قناة مندلي للحصول على المياه الجوفية لتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية للمياه، بعد عجزهم ماديا عن شراء المياه من السيارات الحوضية وبعد أن تجاوز سعر المتر المكعب من الماء أكثر من 5000 دينار".

وأوضح المصدر أن "الكثير من المزارعين ومربي الحيوانات باعت مواشيها بأثمان بخسة لعدم توفر المياه والجفاف الذي خلفه انعدام وشح الأمطار في موسم الشتاء المنصرم".

وتؤكد مصادر رسمية في ديالى تفاقم أزمة المياه بشكل كبير، وبالتالي التأثير على الزراعة فيها، محذرةً من بوادر هجرة الأهالي من المحافظة صوب محافظات أخرى، جراء النقص الكبير في المياه، ومعاناة أغلب مدن ديالى من هذه الأزمة.

وتسبب انخفاض تدفق المياه من إيران إلى سد دربندخان جراء قطع المياه من الجانب الإيراني وصل إلى 100%، في أزمة شديدة فى حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 57%.

وأكد وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق، أن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق النهرين الرئيسيين في العراق إلى 50 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن تحويل إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع التدفق إلى سد دربندخان في البلاد إلى 0%.