ديالى تصل لمعدلات مرتفعة مع انتهاء حملة تسويق الحنطة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم الثلاثاء، انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة بمعدل إنتاج عال، رغم الازمة المائية التي واجهت الخطة الشتوية.

وقال مدير زراعة ديالى حسين خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن حملة التسويق انتهت بإنتاج 274306 طناً من الحنطة وهو معدل يفوق الموسم الماضي رغم شح المياه التي واجهت الخطة الشتوية.

وبين العزاوي ان الخطة الشتوية للموسم المنتهي بلغت 498386 دونما مقررة، استبعد منها 13180 دونما لأسباب مختلفة فيما بلغت المساحات المتضررة جراء الحرائق 145 دونما، مشيرا الى تخصيص أربعة مراكز استلام تابعة لوزارة التجارة لاستلام محصول الحنطة وتسويقه للمطاحن اضافة الى ثلاثة مراكز تابعة لوزارة الزراعة تسلمت المحصول كبذور توزع على المزارعين الموسم القادم.

واكد العزاوي ان ديالى حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة رغم ظروف الشحة المائية وانحسار الايرادات المائية لافتا الى ان تحديد الخطة الشتوية القادمة يعتمد على الموقف المائي.

وواجهت الخطة الشتوية في محافظة ديالى عراقيل وصعوبات بسبب انحسار وانعدام الامطار والايرادات المائية في بحيرة حمرين اضافة جفاف الكثير من الأنهار والجداول التي تعتمد على بحيرة حمرين والانهار القادمة من دول الجوار.