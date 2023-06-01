ديالى تسجل أعلى إنتاج للفواكه والخضر وصلاح الدين تشكو قلة الدعم

شفق نيوز/ سجلت محافظة ديالى، يوم الخميس، أعلى إنتاج منذ سنوات من الفواكه والخضروات، فيما انخفض انتاج هذه المحاصيل في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير زراعة ديالى، اياد ذياب الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "انتاج الفواكه والخضراوات والحبوب في المحافظة هو أعلى طيلة السنوات الماضية جراء توفر المياه وتحسن اوضاع المزارعين واستقرارهم".

واشار الى ان "الانتاج الزراعي للفواكه والخضر يتركز في المقدادية والعظيم والخالص واطراف بعقوبة"، داعيا الى "الحفاظ على معدلات الانتاج بإيقاف ممنهج لعمليات استيراد المحاصيل الاجنبية خلال موسم الانتاج المحلي".

واضاف الجبوري "حماية المنتج المحلي يشجع المزارعين على زيادة الانتاج وازدهار قطاع البستنة والحفاظ على هوية المحافظة الزراعية".

بدوره قال رئيس اتحاد الجمعيبات الفلاحية في صلاح الدين، كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، ان "معدل انتاج الفواكه انخفض عن الموسم الماضي بنسبة اكثر من 40% بسبب ضعف الدعم والاهتمام الحكومي بالبستنة وارتفاع اسعار المواد الزراعية والاسمدة والمعدات الاخرى ما سبب عزوف المزارعين عن الاهتمام بالبساتين واهمال قسم كبير منها".

وتابع "مشاكل الاستيراد العشوائي وعدم وجود خطط صحيحة لحماية المنتج المحلي ادى الى خفض اسعاره مقارنة بتكاليف البستنة"، مشددا على "ضرورة تنفيذ قرارات صارمة بمنع الاستيراد خلال فترات الانتاج والتسويق".

ولفت كردي الى ان "اعمال التجريف وتحويل البساتين الى اراض سكنية احد اسباب انخفاض انتاج الفواكه للموسم الحالي"، محملا الجهات الحكومية مسؤولية تراجع الانتاج والاهمال الزراعي.