ديالى تستعد لحصاد ما يزيد على 500 الف دونم من القمح والشعير

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم الأحد، استكمال جميع الاستعدادات والتحضيرات لحصاد اكثر من نصف مليون دونم من القمح والشعير، مرجحة انخفاض إنتاج الموسم الحالي بنحو الربع بسبب شح الامطار.

وقال مدير الزراعة حسين خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان كوادر دائرته في عموم المحافظة اكملت الاستعدادات لاطلاق حملة الحصاد التي تشمل 485 ألفاً و537 دونم قمح، و32 ألفاً و418 دونم شعير.

وبين انه تمت تهيئة 354 حاصدة لتنفيذ حملة الحصاد والتنسيق مع مديرية المنتجات النفطية لتأمين الوقود لها، مشيرا الى ان اجتماعا سيعقد لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الاجهزة الامنية ودوائر المنتجات النفطية والدفاع المدني والزراعة، الى جانب وضع خطة محكمة لتأمين الحملة أي تهديدات محتملة.

ورجح العزاوي انخفاض انتاج القمح عن الموسم الماضي بنسبة 25% بسبب شح الامطار وقلة الايرادات المائية خلال الموسم الحالي، مستدركا "لكن رغم التحديات والعراقيل استطعنا انجاز 85% من الخطة الشتوية للموسم الحالي".

ويمتهن 70% من سكان ديالى الزراعة كمورد معيشي اساسي وتعد اراضيها من أخصب الأراضي في العراق وتبلغ مساحة الاراضي الزراعية نحو 3.5 ملايين دونم.