ديالى تدخل سباق النفط والغاز بحقلين لتعويض الإمدادات الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير، يوم الخميس، عن إنجاز مراحل المسح الزلزالي الثنائي والثلاثي في حقل "نفط خانة" بمحافظة ديالى، وذلك ضمن جولة التراخيص الخامسة، تمهيداً لبدء حفر البئر استكشافي في الحقل.

وقال خضير في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشروع الذي تنفذه كوادر وطنية لصالح شركة (جيوجيد) الصينية، يُعد من المشاريع النفطية والغازية الواعدة، والخطوة التالية ستشمل إخضاع الحقل لخطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني".

وأضاف خضير أن "الحكومة تسعى لأن تكون جميع المحافظات منتجة للنفط، وحقل نفط خانة يمثل أملاً كبيراً لما يتوقع أن يحتويه من احتياطي كبير من النفط والغاز، ما سيُسهم في تعزيز الاحتياطي الوطني".

وأكد وكيل وزارة النفط أن "الحكومة تعمل ضمن خطة مزدوجة تشمل غلق ملف الغاز المحروق، وزيادة الطاقات الإنتاجية من الرقع والحقول النفطية".

وحول استيراد الغاز، بين خضير أن "استيراد الغاز عبر محطة عائمة في طور الإحالة، وهناك عرض مقدم بهذا الشأن"، مشدداً على أن "الوزارة ستتدخل سريعا لتعويض أي انقطاع محتمل للغاز الإيراني عبر حقول مطورة حديثًا ومن خلال الاستيراد عبر المنصة العائمة".

وأوضح أن "حقل المنصورية أيضاً يعد من الحقول المهمة في ديالى وهو أحيل للتنفيذ بهدف دعم محطة المنصورية الغازية، حيث يُتوقع أن تتجاوز كميات الغاز المنتجة 400 مليون قدم مكعب يومياًوفقالمخطط".