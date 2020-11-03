ديالى تخصص اكثر من ٥٠٠ الف دونم للخطة الزراعية الشتوية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ديالى تخصيص ٥٣٥٨٢٠ دونماً لخطتها الشتوية للموسم الزراعي القادم 2020 - 2021، مبينة توفير الحصة المائية للمساحات المزروعة ودعم المزارعين بالبذور والاسمدة.

وقال مدير زراعة ديالى حسين خضير التميمي لوكالة شفق نيوز، ان المساحة الاجمالية للخطة الشتوية بلغت ٥٣٥٨٢٠ دونماً، بواقع ٤٩٨٣٦٨ دونماً لمحصول القمح، و٣٣٤٢٠ دونماً لمحصول الشعير، و٤٠٣٢ دونماً للخضر الشتوية.

واكد التميمي تخفيض مساحة الخطة الشتوية بنسبة نحو35% بسبب الموقف المائي وتأمين المياه للمساحات المشمولة بالخطة الشتوية مبينا ان التخفيض شملت المزارعين المتجاوزين على الخطة الزراعية المحددة.

واكد المباشرة بتوزيع الاسمدة والبذور الزراعية للمزارعين للشروع بمراحل الخطة الشتوية من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

وشهدت الخطط الزراعية في ديالى خلال الاعوام الاخيرة تراجعا كبيرا بسبب الظروف الامنية وصعوبة تأمين المتطلبات الاخرى الى جانب موجات النزوح التي ضربت مناطق عدة.