ديالى تحذر من نزوح جماعي بسبب شح المياه

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، من نزوح جماعي في حزام بعقوبة وعدة قرى في المحافظة بسبب شح المياه.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان "عدة قرى ومناطق مهددة بالنزوح الجماعي بسبب انعدام المياه خلال فصل الصيف الحالي الذي يعد أسوء موسم جفاف منذ اكثر من 15 عاما".

وبين ان "اغلب مناطق ديالى تعاني انعدام وقلة مياه الشرب بعد انخفاض مناسيب الانهر ونهر دجلة وانعدام ايرادات بحيرة حمرين التي شارفت على الجفاف"، داعيا الى إيجاد "حلول واقعية للكارثة المائية بعيدا عن الحلول الترقيعية المتمثلة بحفر الابار في عموم المناطق لتغذية محطات تصفية المياه وانقاذ المناطق السكنية من كارثة العطش".

واعتبر الحيالي مشروع الموارد المائية بتعزيز مياه نهر خريسان من نهر دجلة عبر نهر الخالص "خطوة مهمة وكبيرة انقذت 450 الف نسمة في بعقوبة وتوابعها من كارثة العطش".

وأكد أن "انعدام ماء الشرب، ازمة غير مسبوقة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة جراء غياب خطط التخزين وانشاء السدود او البحيرات التخزينية لمياه الامطار والسيول والاستفادة منها في مواسم (الصيهود) أي انعدام وشُح المياه".

واشار الحيالي الى ان "قيام دول الجوار بقطع المياه وتقنينها لأسباب متعددة يتطلب حلولا مستقبلية وليس آنية من قبل الحكومة من جهة والمحافظات من جهة اخرى".

وتؤكد مصادر رسمية في ديالى تفاقم أزمة المياه في المحافظة بشكل كبير، وبالتالي التأثير على الزراعة فيها، محذرةً من بوادر هجرة الأهالي من المحافظة صوب محافظات أخرى، جراء النقص الكبير في المياه، ومعاناة أغلب مدن ديالى من هذه الأزمة.

وتسبب انخفاض تدفق المياه من إيران إلى سد دربندخان جراء قطعها من قبل الجانب الإيراني بنسبة 100%، خلق أزمة شديدة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75%.

وافاد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مؤخراً بأن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق النهرين الرئيسيين في العراق، دجلة والفرات، إلى 50%، مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن تحويل إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع التدفق إلى سد دربندخان في البلاد إلى 0%.