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ديالى تترقب "السيول الايرانية" لإنعاش الزراع

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-11T08:43:57+0000
ديالى تترقب "السيول الايرانية" لإنعاش الزراع

شفق نيوز/ يترقب عشرات الالاف من المزارعين في مناطق حدودية في محافظة ديالى مع إيران، السيول الشتوية من الجار الشرقي للعراق، لانتعاش الخطط الشتوية وتأمين المياه اللازمة للأغراض المعيشية الاخرى.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم الخزاعي لوكالة شفق نيوز، ان سكان ناحيتي مندلي وقزانية الحدوديتين في ترقب للسيول الايرانية وحصاد الأمطار لارواء الاراضي الزراعية وتعويض نقص إمدادات الماء اللازمة للخطة الزراعية الى جانب تأمين الاحتياجات المائية  للأغراض المعيشية الاخرى.

واكد  الخزاعي تساقط كميات غزيرة من الأمطار ضمن الحدود الايرانية القريبة من ديالى ومن المرجح امتلاء 9 اودية من السيول الايرانية، اثنان في مندلي و7 اودية اخرى في ناحية قزانية فيما تتدفق الكميات الزائدة نحو هور"شبيجة" في حدود محافظة واسط.

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية، (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

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