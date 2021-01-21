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ديالى تبعث طلباً مستعجلاً لبغداد بعد خسارتها عشرة مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-21T07:40:30+0000
ديالى تبعث طلباً مستعجلاً لبغداد بعد خسارتها عشرة مليارات دولار

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لمحافظ ديالى الحقوقي كريم علي زنكنة الحكومة ووزارة الكهرباء بإعادة إعمار محطات الطاقة المغذية لنواحي جلولاء وقره تبه وجبارة والسعدية والتي تضررت خلال الهجمات الارهابية الاخيرة والتي تسببت بخسائر تقدر بعشرة مليارات دينار.

وبحسب بيان إعلامي ورد لوكالة شفق نيوز"اطلع نائب المحافظ كريم  زنكنة  ميدانيا على اعمال الصيانة والتأهيل بالتنسيق مع دوائر الكهرباء في قره تبة ومديرية كهرباء جلولاء ومديرية شبكات نقل الطاقة الكهربائية في ديالى والتي اسفرت عن اعادة الكهرباء الى ناحية قرة تبة بعد ربطها بخط( ٣٤ خانقين) 

ودعا زنكنة "الحكومة المركزية لإعادة تأهيل المحطات المدمرة الى الخدمة بأسرع وقت لعدم قدرة الحكومة المحلية على تحمل تكاليف الاعمار بسبب قلة الإيرادات والتخصيصات المالية محملاً في الوقت نفسه الجهات ذات العلاقة ذات العلاقة مسؤولية الخرق الحاصل ومنع تكرار هذه  الخروقات مستقبلاً".

واستهدف عناصر داعش أمس الأربعاء محطة للكهرباء في اطراف ناحية جلولاء وأبراج بين ديالى وحدود كركوك- صلاح الدين بالمتفجرات، مما تسبب بانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من ثلاث محافظات.

 

 

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