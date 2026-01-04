ديالى بلا بنزين.. المحطات الحكومية والأهلية خالية من الوقود

شفق نيوز- ديالى

كشف مواطنون في ديالى، مساء اليوم الأحد، عن وجود أزمة بنزين في المحافظة، مؤكدين اضطرارهم إلى التوجه نحو محطات وقود تابعة للعاصمة بغداد للتزود بالوقود.

وقال المواطن حسين الشمري لوكالة شفق نيوز إن "المحطات الحكومية والأهلية في مركز مدينة بعقوبة وبقية المناطق، لا سيما الخالص، تخلو من البنزين العادي والمحسن مساء اليوم، وهذا الأمر تكرر خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة في ساعات المساء".

وأضاف أن "بعض المحطات توفر كميات محدودة من البنزين خلال ساعات الصباح، وتشهد زخماً كبيراً من المواطنين الراغبين بملء خزانات سياراتهم".

من جانبه، أوضح المواطن مصطفى ياسين أنه تجول على أكثر من محطة وقود هذه الليلة، لكنها كانت خالية من البنزين، ما اضطره إلى التوجه نحو محطة تابعة للعاصمة بغداد على حدود ديالى للتزود بالوقود.

وأكد لوكالة شفق نيوز، أن "تكرار أزمة الوقود يترك انعكاسات سلبية على السكان، ويفتح الباب أمام انتعاش تجارة السوق السوداء والمضاربة بالأسعار من قبل ما يعرف بالبحارة على الطرقات".