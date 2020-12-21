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ديالى.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأكثر من 20%

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T08:44:00+0000
ديالى.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأكثر من 20%

شفق نيوز/ شهدت  الأسواق المحلية في محافظة ديالى، يوم الاثنين ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية بنسبة تراوحت من 20 الى 25% بعد قرار خفض قيمة الدينار العراقي.

ونقل مواطنون لوكالة شفق نيوز، وجود استغلال وصفوه بالكبير من قبل بعض التجار واصحاب الأسواق الغذائية بنسب فاحشة وكبيرة مقارنة بالأسعار المعتمدة سابقا.

 وقال ابو منير احد اصحاب الاسواق الغذائية في بعقوبة لوكالة شفق نيوز، انا شخصيا ما زلت اعتمد الأسعار القديمة لتوفر مخزون من المواد والسلع الغذائية لدي وهي فترة مؤقتة لدعم ومساعدة الطبقات والشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل.

واكد ان اغلب التجار والأسواق الغذائية رفعت اسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت 20-25% بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الدينار العراقي على الرغم من الكثير من المواد الغذائية محلية الصنع ولا تتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار بشكل كبير.

من جانبه دعا قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي الحكومة ووزارة التجارة الى اعتماد آلية مناسبة لأسعار المواد الغذائية الاساسية وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب ورفع الأسعار وفقا لاهوائها لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والحفاظ على الامن الغذائي للمواطن.

وأشار الحيالي في حديثه لوكالة شفق نيوز الى وجود تفاوت في أسعار المواد الغذائية بين مناطق المحافظة اذ سجلت المواد الغذائية  ارتفاعا بسبب 10-25% ما سبب ارباكا وقلق اجتماعي حيال المستجدات القادمة.

وحذر خبراء اقتصاديون ونواب، من أن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي سيزيد من معدلات الفقر بين العراقيين، مشيرين إلى أنه سيلحق أضرارا "كارثية" بالفقراء ومحدودي الدخل.

وباشر البنك المركزي العراقي بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار عند 1450 دينارا للدولار الواحد، الأمر الذي تسبب بارتفاع بأسعار المبيعات الغذائية في أغلب الأسواق العراقية.

 

 

 

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