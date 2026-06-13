دون 60 دولاراً.. خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية حادة

شفق نيوز- البصرة

تكبد الخامان العراقيان، البصرة الثقيل والمتوسط، خسائر أسبوعية كبيرة، رغم إنهائهما آخر جلسات التداول على انخفاض، في وقت شهدت فيه الأسواق النفطية العالمية تراجعاً واسعاً شمل خامي برنت وغرب تكساس الوسيط وعدداً من الخامات الإقليمية والعالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل العراقي انخفاضاً في آخر جلسة تداول بمقدار 2.68 دولار، ليغلق عند 58.14 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 4.41% على أساس يومي، فيما بلغت خسارته الأسبوعية 11.14 دولاراً، ما يعادل 19.16% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 2.68 دولار ليصل إلى 60.24 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 4.26% في آخر جلسة، بينما سجل خسارة أسبوعية بلغت 11.14 دولاراً، أي ما يعادل 18.49%.

وعالمياً، انخفض خام برنت بمقدار 3.05 دولارات ليبلغ 87.33 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 3.37%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.83 دولار ليستقر عند 84.88 دولاراً للبرميل بانخفاض نسبته 3.23%.

كما تراجعت عدة خامات عالمية، أبرزها خام مربان الإماراتي الذي انخفض بنسبة 4.85% إلى 83.02 دولاراً للبرميل، وخام الأورال الروسي الذي هبط بنسبة 5.61% إلى 78.39 دولاراً، فضلاً عن خام مارس الأمريكي الذي فقد 5.58% من قيمته.

في المقابل، خالفت بعض المؤشرات الاتجاه الهابط، إذ ارتفعت سلة أوبك إلى 98.07 دولاراً للبرميل بزيادة 0.92%، كما صعد خام عمان المتداول في بورصة دبي للطاقة بنسبة 3.02% ليصل إلى 88.08 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار تقلبات الأسواق النفطية العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وتوقعات العرض والطلب في أسواق الطاقة.