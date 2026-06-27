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    • دون 157 ألفاً.. الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع اغلاق بداية الأسبوع

    دون 157 ألفاً.. الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع اغلاق بداية الأسبوع دولارات مبعثرة على الطاولة بعدسة وكالة شفق نيوز (أرشيف)
    2026-06-27T13:21:22+00:00

    شفق نيوز - بغداد/ أربيل

    سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، انخفاضاً في بغداد وأربيل مع الإغلاق المسائي لتعاملات بداية الأسبوع الجاري.

    وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 156,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156,850 ديناراً.

    وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 157,250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,250 دينارًا.

    وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 156,850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,750 ديناراً.

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