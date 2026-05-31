دون 154 ألفاً.. الدولار يتراجع في بغداد وأربيل عقب عطلة العيد

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، انخفاضاً في بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات في الأسواق بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 153,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 153,450 ديناراً.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,750 ديناراً.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، فقد بلغ سعر البيع 153,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,950 ديناراً.