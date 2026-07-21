دون 150 ألفاً.. أسعار الدولار تسجل انخفاضاً جديداً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، تراجعاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,600 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس الاثنين حيث سجلت 150,800 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 150,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,900 دينار.