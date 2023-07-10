"دون أي تذبذب".. بلد عربي يسجل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء

شفق نيوز/ سجلت الجزائر، ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء، حيث قدرت بـ17508 ميغاواط.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، خليل هدنة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم، بتسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء في حدود الساعة 15:10، قدرت بـ17508 ميغاواط.

وأوضح، أن الشركة لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء رغم الحرارة العالية التي تسجل خلال هذه الأيام.

واعتبر أن "استثمارات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مجال الهياكل الطاقوية، سواء في الإنتاج أو النقل أو توزيع الكهرباء، أثبتت مجددا نجاعتها وكفاءتها المهنية واحترافيتها".

وأردف بالقول "وهذا مثل الموارد البشرية المتخصصة عبر كل شركات وفروع الشركة".