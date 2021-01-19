سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دون فائدة.. إطلاق قروض شراء المساكن بـ75 مليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T14:46:12+0000
دون فائدة.. إطلاق قروض شراء المساكن بـ75 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة، حسن ناظم، الثلاثاء، إطلاق قروض شراء المساكن في المشاريع الاستثمارية بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار للقرض الواحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة في بغداد.

وقال ناظم، في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي".

وأوضح أن "قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار".

كما أفاد بأن "مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".

وأشار إلى أن "الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك لصندوق إعادة الإعمار".

وفي موضوع منفصل، قال ناظم إن "مجلس الوزراء استضاف في جلسته أمين بغداد لمناقشة مشروع حملة  نهضة بغداد".

وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع واحياء العاصمة".

related

البرلمان العراقي يشرع بمناقشة موازنة 2021

Date: 2021-01-09 16:27:43
البرلمان العراقي يشرع بمناقشة موازنة 2021

خبر سار لموظفي ومتقاعدي العراق

Date: 2020-07-23 13:36:45
خبر سار لموظفي ومتقاعدي العراق

اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-08 07:25:27
اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

السعودية وروسيا تتفقان على تخفيض انتاج النفط واسعار الخام ترتفع

Date: 2020-04-09 17:42:40
السعودية وروسيا تتفقان على تخفيض انتاج النفط واسعار الخام ترتفع

خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

Date: 2020-11-17 06:24:08
خبر سار لمنتسبي الداخلية العراقية

عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

Date: 2020-10-09 11:21:14
عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

العراق يرد على هجوم صاروخي استهدف شركات نفطية

Date: 2019-06-19 16:30:11
العراق يرد على هجوم صاروخي استهدف شركات نفطية

تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019

Date: 2020-02-04 18:04:40
تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019