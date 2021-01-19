دون فائدة.. إطلاق قروض شراء المساكن بـ75 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة، حسن ناظم، الثلاثاء، إطلاق قروض شراء المساكن في المشاريع الاستثمارية بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار للقرض الواحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة في بغداد.

وقال ناظم، في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي".

وأوضح أن "قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار".

كما أفاد بأن "مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".

وأشار إلى أن "الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك لصندوق إعادة الإعمار".

وفي موضوع منفصل، قال ناظم إن "مجلس الوزراء استضاف في جلسته أمين بغداد لمناقشة مشروع حملة نهضة بغداد".

وأوضح أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع واحياء العاصمة".