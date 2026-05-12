دون تغييرات جوهرية.. إغلاق بورصات بغداد وأربيل على انخفاض طفيف للدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154,050 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154,250 ديناراً.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، استقرت مقارنة بأسعار الصباح إذ بلغ سعر البيع 153,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,650 ديناراً.