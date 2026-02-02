الذهب دون المليون في بغداد.. وأربيل فوق الحاجز

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، لتسجّل مستويات دون المليون دينار، فيما شهدت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعاً مماثلاً، إلا أن الأسعار بقيت فوق حاجز المليون دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 970 ألف دينار، وسعر الشراء 965 ألف دينار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 997 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 940 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 936 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 ألف دينار و980 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألف دينار و950 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.059 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.012 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 سعر 865 ألف دينار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت يوم الأربعاء (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.