دون الـ 155 ألفاً.. تباين أسعار الدولار بين بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، تبايناً في التداولات الصباحية؛ حيث انخفضت الأسعار في أسواق العاصمة بغداد، في حين سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

بورصة بغداد والأسواق المحلية

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجلا 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء التي أغلقت عند 155,100 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت أسعار البيع لتصل إلى 155,250 ديناراً، في حين بلغ سعر الشراء 154,250 ديناراً لكل 100 دولار.

بورصة أربيل

أما في أربيل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً نسبياً في سعر الصرف، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 154,950 ديناراً لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 154,900 دينار.