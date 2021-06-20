سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دول "إيكواس" تتبنى خطة لإصدار عملة موحدة في 2027

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T08:26:34+0000
دول "إيكواس" تتبنى خطة لإصدار عملة موحدة في 2027

شفق نيوز/ تبنت دول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة خارطة اقتصادية جديدة تهدف إلى تدشين عملة موحدة، بحلول عام 2027، بعدما أحبط فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خططها السابقة.

وأفاد جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أثناء قمة للدول الأعضاء في غانا، أمس السبت، بأن رؤساء المجموعة "إيكواس" قد وافقوا على خارطة الطريق الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بإصدار العملة الموحدة.

ويسود أعضاء المجموعة الاقتصادية أمل كبير في أن تعمل العملة الموحدة على تعزيز أوجه وأنشطة التجارة والنمو الاقتصادي بينهم.

وأوضح رئيس المجموعة الاقتصادية لدول "إيكواس" أن جائحة كورونا قد أجلَّت قرارا لرؤساء الدول الأعضاء خاص بتعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021.

وأشار جان كلود كاسي برو إلى أنه فضلا عن خريطة الطريق الجديدة الخاصة بالعملة الموحدة، فإنه لدى الدول الأعضاء اتفاقية تقارب أخرى، تعمل على تغطية الفترة بين 2022 و 2026.

related