دول "أوبك+" تقرر رفع إنتاج النفط إلى 137 ألف برميل يومياً الشهر المقبل

شفق نيوز- فيينا

أعلنت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، يوم الأحد، أنها اتفقت على رفع سقف إنتاج النفط لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى تشرين الأول/ أكتوبر.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع افتراضي عقدته الدول الأعضاء في "أوبك+" التي سبق أن خفضت إنتاجها طوعيا، وهي روسيا والسعودية، والعراق، وكازاخستان، والكويت، والإمارات وسلطنة عمان، والجزائر.

وحسب نتائج الاجتماع، فإن "كازاخستان ستتمكن من زيادة إنتاج النفط في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 1.563 مليون برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج العراق إلى 4.255 ملايين برميل يوميا".

وستتمكن "روسيا من زيادة إنتاج النفط في تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 41 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.532 ملايين برميل يوميا، بينما سيرتفع إنتاج السعودية إلى 10.061 ملايين برميل يوميا".

وقالت "أوبك+" في بيان: "نظرا للتوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق المواتية الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بالتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا التي أُعلن عنها في نيسان/ أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في تشرين الثاني/نوفمبر 2025".

وأشار البيان إلى أن "الدول ستواصل تقييم ظروف السوق، وأنها أكدت مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة، حيث يمكن للمشاركين تعليق أو إلغاء زيادات إنتاج النفط، بما في ذلك رفع القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا".

كما تقرر عقد "الاجتماع القادم للدول الثماني الأعضاء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر".