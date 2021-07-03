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دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-03T12:18:35+0000
دول أوبك تحتفي بذكرى تأسيسها الستين في بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم السبت، أن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سينعقد في بغداد أواخر شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال جهاد في تصريح صحفي، إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك اتفقت بالإجماع على إقامة الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس المنظمة في العاصمة العراقية بغداد في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويعد العراق ثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك، و تشهد أسعار النفط صعودا على مدار الأسابيع الأخيرة، ووفقا لأسعار النفط الجديدة، لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط إلى 75 دولارا.

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