دول "آسيان" تحذر من تهديدات لأمن الطاقة العالمي وتتوقع تباطؤاً في النمو

حذر وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الجمعة، من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تشكل تهديداً متزايداً لأمن الطاقة العالمي، مشيرين إلى احتمالية حدوث تباطؤ كبير في معدلات نمو المنطقة.

وأعرب مجلس المجموعة الاقتصادية التابع للرابطة عن قلقه العميق حيال الاضطرابات الراهنة في طرق الملاحة البحرية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز.

وأوضح المجلس في بيان مشترك -نقلته وكالة رويترز- أن هذا الممر المائي يتدفق عبره نحو ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية المنقولة بحراً، والتي يتجه أكثر من 80% منها إلى الأسواق الآسيوية.

وأكد البيان أن هذه الاضطرابات تفرض مخاطر جسيمة على أمن الطاقة، وتؤجج التقلبات المستمرة في الأسعار، فضلاً عن تسببها في ارتفاع حاد بتكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.