دول المنظمة تنفذ اتفاق "أوبك+" بنسبة أكثر من 300%

شفق نيوز/ أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الخميس، بأن إنتاج النفط في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 273 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وجاء في تقرير المنظمة الشهري أن الإنتاج وصل إلى مستوى متوسط قدره 27.75 مليون برميل يومياً بفضل نيجيريا والسعودية والكويت، وخلال ذلك أنتجت دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" أقل من المستويات المسموح بها بمقدار 3.88 مليون برميل يومياً، منفذة الاتفاق بنسبة 305%.

وأوضح التقرير أنه وفقاً لبعض المصادر، بلغ إجمالي إنتاج "أوبك" من النفط الخام في المتوسط 27.75 مليون برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر 2023، بزيادة 273 ألف برميل يومياً عن شهر آب/ أغسطس الماضي. وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في نيجيريا والمملكة العربية السعودية والكويت، في حين انخفض الإنتاج في فنزويلا وغينيا الاستوائية.

وبذلك أوفت أوبك باتفاق "أوبك+" بنسبة 305%، مما أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار 3.88 مليون برميل يومياً فوق الحصص المقررة.