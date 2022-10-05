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دول الاتحاد الأوروبي توافق على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T10:58:59+0000
دول الاتحاد الأوروبي توافق على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي

شفق نيوز/ وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي في إطار سعيها لخفض عائدات موسكو ومعاقبة فلاديمير بوتين على حرب أوكرانيا.

ووقع سفراء من 27 دولة يوم الأربعاء على السقف المقترح لسعر الخام المشحون إلى دول خارج الاتحاد كجزء من الحزمة الثامنة من العقوبات التي تفرضها الكتلة الأوروبية على موسكو، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالقرار بحسب فاينانشيال تايمز.

وظل سقف السعر قيد التفاوض بين شركاء مجموعة السبع منذ شهور.

وقال المسؤولون الذين اطلعوا على المحادثات لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التفاصيل الدقيقة لسقف السعر لم يتم تضمينها في الحزمة الثمانية، في انتظار اعتمادها من قبل مجموعة السبع، وأنه سيلزم تنفيذ اتفاق جديد بالإجماع.

وأضاف المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي وافق أيضًا على أنه سيأخذ في الاعتبار الفعالية والاستجابة الدولية والتأثير على اقتصاداته من الحد الأقصى للأسعار، في تقرير كيفية فرضه.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والمتوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع

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