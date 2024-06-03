دولار العراق يعزز أرصدة الخارج بـ98% من مبيعات اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الاثنين، بنسبة 98% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 276 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 271 مليوناً و212 ألفاً و870 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسل الوكالة، أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 276 مليوناً و147 ألفاً و870 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة 4 ملايين و935 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 28 شركة.