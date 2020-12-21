أدنى من السعر الرسمي.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاثنين 21 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاحد 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 141500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا حيث تراجع الإقبال عليه في اسواق اربيل وبلغ سعر البيع 141800 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 141000 لكل مائة دولار أمريكي.

وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد (20 كانون الأول 2020) بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".

ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.