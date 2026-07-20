أدنى مستوى منذ 1983.. انخفاض المخزون النفطي الاستراتيجي الأميركي

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بانخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي بنحو 5.1 مليون برميل.

وذكرت الوكالة أن بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أظهرت أن المخزون انخفض إلى 311.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ‌أدنى ⁠مستوى لها منذ آذار/ مارس 1983.

وأضافت أن عمليات سحب ⁠النفط تأتي في إطار موافقة أميركية على سحب ⁠172 مليون برميل من الاحتياطي ⁠الاستراتيجي.

ويأتي هذا في وقت تتجدد فيه الضربات الأميركية على إيران وفرض الحصار البحري منذ الاسبوع الماضي، فيما ترد إيران باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة بهجمات عدّة.