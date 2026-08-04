أدنى مستوى خلال 3 أسابيع.. أسعار النفط تسجل 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 4%، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن فيها أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث في وقت مبكر من اليوم أو غداً الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولار بما يعادل 3.71% إلى 80.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش (2:59 ظهراً بتوقيت بغداد) بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولاراً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.58 دولار أو 4.46% إلى 76.76 دولاراً للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولاراً.

وهبط العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 تموز/ يوليو الماضي.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت تمر عبر هذا الممر المائي، قبل اندلاع الصراع في أواخر شباط/ فبراير 2026، نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً.