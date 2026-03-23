"أدنوك" للغاز تعدل إنتاجها بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت شركة "أدنوك" للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، يوم الاثنين ‌انهاها أجرت تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير، وذلك نتيجة للاضطرابات ⁠المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وذكرت "أدنوك" في إفصاح للبورصة "تؤكد الشركة أنها تتعامل بشكل وثيق مع عملائها وشركائها على أساس كل شحنة على حدة، للوفاء بالالتزاماتها قدر ‌الإمكان"

ولم ⁠تقدم الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن الإنتاج، وتقع مرافق الشركة للتسييل في جزيرة داس، وتبلغ الطاقة ⁠الإنتاجية لها ستة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ويعني ⁠وجود المرافق على جزيرة في الخليج أنه يتعين ⁠على الناقلات عبور مضيق هرمز للوصول إليها.

وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اتفقت في 11 مارس / آذار على طرح كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية للتصدي للارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأول السبت، إيران بتوجيه ضربات عسكرية إلى محطات الطاقة، في حال لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل و"من دون تهديد" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.