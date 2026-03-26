"أدنوك" الإماراتية: قيود إيران على مضيق هرمز تمثل "إرهاباً اقتصادياً"

شفق نيوز- أبو ظبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" سلطان الجابر، يوم الخميس، أن أي قيود إيرانية محتملة على المرور عبر مضيق هرمز تمثل "إرهابا اقتصاديا".

وقال الجابر، في كلمة ألقاها في الولايات المتحدة: "عندما تحتجز إيران مضيق هرمز رهينة، تدفع كل دولة الثمن في محطات الوقود، وفي متاجر البقالة، وحتى في الصيدليات".

وأضاف: "لا يمكن السماح لأي دولة بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة، لا الآن ولا في أي وقت".

وفي وقت سابق، وخلال اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، شدد الجابر على أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل الدائم والوحيد لضمان استقرار الأسواق العالمية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مضيق هرمز "غير مغلق"، وأن تردد السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب، فيما أعلنت استمرار الملاحة مع منع السفن المرتبطة "بالأطراف المعتدية".

وشركة أدنوك (ADNOC) هي شركة النفط الوطنية التابعة لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعد واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطيات.