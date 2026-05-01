دفعاً لعجلة الإنتاج.. التجارة العراقية تضخ 100 مليار دينار في حسابات مزارعي الحنطة

أطلق وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الجمعة، مبلغاً مالياً قدره 100 مليار دينار كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة للإسراع في تسديد المستحقات المالية ودعم هذا القطاع.

وبهذا الصدد قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الدكتور حيدر نوري الگرعاوي في بيان، إن هذه الدفعة تأتي ضمن سلسلة دفعات متتالية تم اطلاقها، بعد تخصيصات مالية "كبيرة" أقرتها الحكومة لصالح الفلاحين، لتغطية مستحقاتهم .

وأشار الى أن هذه المبالغ سيتم توزيعها على جميع المحافظات خلال هذا الأسبوع، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية على ضمان انسيابية الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي دعماً للأمن الغذائي في البلاد .

واضاف ان الفلاح العراقي يمثل الركيزة الاساسية للامن الغذائي وما يقدمه من جهود كبيرة في زراعة وتسويق محصول الحنطة يستحق كل الدعم والاسناد، مؤكداً أن وزارة التجارة تعمل بشكل متواصل على ضمان حقوقه وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارية عطائه.