دراسة دولية: العراق ضمن 6 دول عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الغذائي الكامل

أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة Nature Food الدولية، يوم الخميس، أن العراق من بين ست دول غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية محلياً، في ظل فجوة عالمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على هذه الدراسة التي ذكرت أن العراق، إلى جانب أفغانستان واليمن والإمارات وقطر وماكاو، حصل على صفر من أصل سبع مجموعات غذائية أساسية، ما يعني عجزه الكامل عن إنتاج هذه المجموعات محلياً والاعتماد على الاستيراد.

وأشارت إلى أن دولة واحدة فقط، هي غيانا، قادرة على إنتاج جميع المجموعات الغذائية السبع دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأضافت أن غالبية دول العالم، بما فيها قوى زراعية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تعاني من نقص في مجموعة غذائية واحدة على الأقل، ما يعكس استمرار الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية.

وبينت الدراسة أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على إنتاج السعرات الحرارية، بل يتطلب نظاماً متكاملاً يشمل سبع فئات رئيسية، هي الحبوب الأساسية، والفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والبقوليات.

وأكدت أن الثروة الاقتصادية لا تضمن الاكتفاء الغذائي، إذ تعتمد العديد من الدول الغنية على الواردات لتأمين احتياجاتها، في ظل تحديات الإنتاج المحلي والموارد الطبيعية.

ومجلة Nature Food هي مجلة علمية دولية تصدر عن دار نشر بريطانية (ضمن مجموعة Springer Nature)، وتُعد من المجلات العلمية الرصينة ذات الطابع العالمي.